Papa Francesco: decorso regolare, la degenza sarà di una settimana

di Fabio Marchese Ragona

La stanza del Papa ha grandi finestre che si affacciano sull'ingresso principale dell'ospedale. Lo stesso papa Wojtyla, per la sua ripetuta frequentazione, ribattezzò la struttura "il Vaticano n. 3", dopo il Palazzo apostolico e la residenza di Castel Gandolfo. C'è anche una cappellina, per le preghiere e le eventuali celebrazioni, nel piccolo appartamento occupato da papa Francesco al decimo piano del Policlinico Gemelli. La stanza è la stessa dove in passato venne ricoverato Giovanni Paolo II per sette volte, la prima il giorno in cui, il 13 maggio di 40 anni fa, fu vittima dell'attentato in Piazza San Pietro.