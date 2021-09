Palermo, la statua del piccolo Di Matteo verrà finalmente esposta

di Angelo Mangano

Decisivo l'intervento della parlamentare di Forza Italia, Giusi Bertolozzi, ma non solo. C'è stato anche un coro di indignazione da parte delle associazioni antimafia e alla fine la scultura che ricorda il bambino con la passione per il salto ad ostacoli ritratto con la sua divisa da cavaliere, verrà sistemata all'ingresso del Municipio del paese dove venne commesso quel delitto atroce ( che ora è commissariato per mafia) e tutti potranno ammirarla.