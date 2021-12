Milano, i cani che fiutano il Covid

di Luigi Sironi

"Ai cani - spiega Carlo Alberto Minniti del servizio veterinario dei Carabinieri - è stato insegnato a discriminare tra odore negativo e positivo, utilizzando campioni costituiti da garze imbevute di sudore". L'idea non è quella di sostituire i cani ai tamponi esistenti, piuttosto di utilizzarli per gli screening di massa, ad esempio negli aeroporti o su grandi eventi come i concerti.