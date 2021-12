Mattarella premia i giovani Alfieri della Repubblica: "Il miglior investimento per il futuro"

di Alessandra Chertizza

"Io vi ringrazio per quanto avete fatto - ha aggiunto il Presidente della Repubblica - . Dagli episodi e dai comportamenti che avete posto in essere emerge un'esortazione a migliorare il modo di vita del nostro Paese, a renderlo uniforme a questi valori di aiutarsi vicendevolmente". E ancora: "Sono convinto che, come voi, tante ragazze e tanti ragazzi manterranno questi atteggiamenti, queste convinzioni, queste attitudini, questi comportamenti. Questo è il migliore investimento per il futuro del nostro Paese".