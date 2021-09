di Carmine Martino

Qui siamo in Toscana a Massa carrara. Il sottopassaggio della stazione ferroviaria si è trasformato in una cascata. Notevoli i disagi per i viaggiatori che dovevano prendere i treni. Autunno anticipato anche in Umbria con i vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia impegnati con numerose squadre per far fronte a tutte le richieste di soccorso giunte da vari punti della cittaà e dai comuni vicini. Stessa situazione in Molise e Campania.