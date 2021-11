Le Figaro critica Napoli

di Bruna Varriale

Il quotidiano transalpino sottolinea l'immobilismo e il degrado e si mostra attento alla carenza dei servizi, trasporto pubblico in primis.

A onor di cronaca, si mettono in risalto anche alcuni punti di eccellenza partenopei, come la vita culturale vivace e gli aspetti di interesse turistico, oltre alla presenza di poli d'eccellenza, come l'Apple Academy di San Giovanni a Teduccio e la Tecno alla Riviera di Chiaia.

L'articolo arriva alla ribalta delle cronache solo ora ma risale al periodo delle elezioni comunali. Spiegava, infatti, che "le elite napoletane aspettano Manfredi come il Messia".