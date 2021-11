In Italia aspettativa di vita scesa di 1,2 anni

di Paola Miglio

L'impatto della pandemia è stato enorme anche sulla salute mentale : in italia ansia e depressione sono aumentate di tre volte rispetto al 2019. Un periodo in cui è emersa la necessità di rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari e anche la spesa per la prevenzione. Il Covid ha pure evidenziato l'impatto di stili di vita poco salutari, come il fumo, l'alcol e l'obesità che aumentano il rischio di morte per i contagiati. E proprio in relazione ai decessi, il nostro Paese nel 2020 ha anche un primato pensionistico: eliminate il 15% in più di pensioni confronto al 2019