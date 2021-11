Giornata mondiale in ricordo delle vittime della strada

di Alessandro Ongarato

La manifestazione è promossa da AVISL ONLUS (Associazione Vittime Incidenti Stradali, sul Lavoro e Malasanità). In tanti hanno deposto un fiore e un lumino alla base dell’insegna in ricordo dei defunti. Ma è stata anche l’occasione per protestare contro il nuovo codice della strada, che non ha portato a sostanziali differenze nella prevenzione degli incidenti.