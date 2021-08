Vaccini, Giani: "In Toscana fuori da ospedali e luoghi pubblici i sanitari no vax"

"Saremo rigorosi nel rispetto della legge: noi consentiamo a tutti di rivedere le proprie scelte, di avere i tempi per farlo ma poi quando si tirano le somme non ci sono deroghe" - ha detto il presidente della Regione Toscana, anche a margine di una conferenza stampa a Firenze. "Nel momento in cui entro in ospedale per curarmi - ha aggiunto - devo sentirmi sicuro che non prendo un virus, ma che anzi guarisco".