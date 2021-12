Covid, record di tamponi e super code da Milano a Palermo

di Tito Giliberto

Così, dalla mattina presto fino a sera inoltrata, davanti alle farmacie e agli hub sanitari si registrano code infinite per fare un tampone. Al ritmo di oltre un milione di test al giorno, di cui almeno 700mila soltanto nelle farmacie.

E c'è chi si mette in fila sul marciapiede anche sotto la pioggia. Altri, in migliaia si incolonnano in auto davanti agli hub predisposti per i test gratuiti su prenotazione e non. Quello di Monza, per esempio, è stato preso d'assalto, con intasamenti e caos lungo una delle strade ad alto scorrimento.

Intanto, la Regione Lombardia sta attivando nuovi centri diagnostici collegati alle aziende sanitarie del territorio, come a Rho Fiera e chiederà la collaborazione di pediatri e medici di base.

A Napoli, traffico bloccato davanti all'ospedale di Giugliano, nella zona nord. Code anche a Roma.