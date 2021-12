Covid, Rasi a Tgcom24: "I non vaccinati sono il problema"

"Noto con piacere che si iniziano a fare controlli seri sul Green pass. - aggiunge -. Adesso è necessario che altre categorie siano in qualche modo indotte a vaccinarsi contro il Covid in maniera rapida (parlo delle persone addette ai trasporti e di tutti coloro che stanno a contatto con il pubblico), specialmente considerando quello che sta succedendo negli ospedali. I non vaccinati arrivano in una situazione di gravità estrema, non fanno neanche quel minimo di cure che mitigano la malattia e che le persone che ascoltano i medici fanno".

Secondo Rasi, la possibilità di fare un richiamo ogni anno "è una possibilità molto concreta. Anche se, ovviamente, con questo virus le certezze non ci sono mai".