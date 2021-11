di Beatrice Bortolin

"Abbiamo avuto una quarta ondata importante in Israele tra le persone anche vaccinate con due dosi", ha dichiarato Arnon Shahar (Capo task force anti-Covid Israele). "Noi oggi abbiamo una pandemia che è di fatto una pandemia dei non vaccinati, che in Italia sono ancora molti. E dobbiamo pertanto lavorare su questo punto", ha invece affermato Alessio D'Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio. "Se oggi l'Italia sta più tranquilla rispetto ad altri paesi d'Europa, questo è solo grazie alla copertura vaccinale che siamo riusciti ad assicurare. Credo che su questo punto dobbiamo continuare a insistere e a non mollare in alcun modo la presa, bisogna continuare, bisogna fare la terza dose, tutti" è invece il commento di Guido Bertolaso (Coordinatore campagna vaccinale della Lombardia).