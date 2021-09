Covid, dad e quarantene: tutti i nodi della scuola

di Alessandra Rolla

In Lombardia, nelle sole province di Milano e Lodi, sono già 37 le classi in isolamento, 18 a Torino, 12 in Liguria, più di 50 a Roma e provincia, dove per chi è in presenza c'è il problema dei supplenti, non ancora assegnati. Nel Lazio, l'associazione presidi lancia l'allarme: classi pollaio, tracciamento e quarantene sono i nodi più urgenti da risolvere. Le aule sovraffollate in Italia sono 12mila su 400mila, quelle in cui non viene rispettato il metro di distanza ancora di più.