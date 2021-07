Covid, 932 nuovi casi su 228.127 tamponi e 22 morti

di Tiziana Sapienza

"Abbiamo bisogno di proseguire ancora con cautela, con attenzione e con gradualità, soprattutto alla luce delle tante varianti che stanno rendendo più difficile questa sfida e rispetto a cui abbiamo bisogno di tenere altissimo il livello di attenzione e di verifica e penso che questo sarà ancora il livello delle prossime settimane", ha aggiunto Speranza.

Ancora predominante la variante Alfa ma in calo rispetto a una settimana fa, è la Delta ora a prendere il sopravvento: presente in 16 regioni, a livello nazionale è stata riscontrata in un positivo ogni 4.

Cruciali, secondo gli esperti, saranno le prossime due settimane per vedere il suo sviluppo. Contro la varianti, dicono dall’Ema, l’agenzia europea del farmaco, servono i vaccini. In Italia poco più di 2 milioni e mezzo di over 60 mancano all’appello e non hanno ricevuto neanche una dose. E’ la fascia 60-69 anni quella più numerosa e dove forse regna più scetticismo nei confronti dei vaccini. Mentre è vicinissimo il traguardo dei 20 milioni di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale.