City Angels, a Milano il Premio Campione: protagonisti medici e infermieri

di Annalisa Garancini

Questo oscar alla bontà è andato, tra gli altri, per lo più medici e infermieri, a Michele Dal Forno, il ryder di Verona sfregiato per aver difeso una 16enne aggredita da suoi coetanei. Premiata anche la rettrice dell'Università Bicocca di Milano Giovanna Iannantuoni, campionessa per la cultura.