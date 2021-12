"Dall'emergenza sanitaria esce un 12,7% di italiani convinto che la scienza produca più danni che benefici. Osserviamo in una porzione della società uno sragionare. Il 5,8% degli italiani è sicuro che la Terra sia piatta, il 10% che l'uomo non sia mai sbarcato sulla Luna, il 19,9% considera il 5G uno strumento sofisticato per controllare le menti delle persone. Secondo il 39,9% è in atto una sostituzione etnica, in riferimento alle migrazioni, come progetto intenzionale di alcune presunte elite globaliste".