Caso Eitan, la nonna denuncia la zia per furto

di Roberta Fiorentini

Nella denuncia - secondo la tv N12- si afferma inoltre che "la famiglia Biran Nirko ha attivato una raccolta di fondi in rete destinati presumibilmente al benessere e al trattamento psicologico di Eitan, ma che sarebbero stati utilizzati" per le spese legali. L'emittente ha ripreso una dichiarazione della donna all'uscita dal posto di polizia di Tel Aviv. "Sono la nonna di Eitan - dice la donna nel servizio - e faccio di tutto per proteggerlo. Spero che riusciremo a tenerlo qui in Israele e che il bambino viva nella sua patria e con il suo popolo". Gli avvocati di Aya Biran Nirko hanno replicato alla stessa rete televisiva che la "denuncia è infondata. Quando una persona è sconvolta non bisogna giudicarla".