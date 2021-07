Blitz antimafia, arrestata anche collaboratrice giustizia

di Fabio Nuccio

Questa notte gli arresti. 85 le misure cautelari, 63 le persone finte in manette, 18 ai domiciliari, 4 sottoposte ad obbligo di dimora. Azzerate cinque cosche dedite allo spaccio, sequestrate sei tonnellate di stupefacenti e una enorme piantagione di marijuana. In manette anche la collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, sorella del capomafia di Partinico, che con le sue rivelazioni aveva portato in carcere decine di affiliati. Dalle intercettazioni dei carabinieri è emerso che la donna, che viveva in una località protetta, gestiva un fiorente traffico di cocaina, tenendo rapporti con i Casamonica, ma anche con le cosche della 'ndrangheta a Milano.