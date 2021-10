Autostrade, arriva il maxi-indennizzo

di Alan Patarga

Manca soltanto il via libera della Corte dei conti, ma sulla cifra sono ormai tutti d'accordo: il governo, da un lato, e anche Atlantia, la holding della famiglia Benetton che detiene ancora il pacchetto di maggioranza di Aspi, ma che si appresta a cedere le proprie quote a cassa depositi e prestiti. Un'uscita di scena determinata dal pressing della politica, e che nell'intesa economica trova il suo suggello: dei quasi 3 miliardi e mezzo, 700 milioni di euro sono il costo per la ricostruzione del ponte San Giorgio, 60 milioni saranno destinati invece al risarcimento dei familiari delle vittime del crollo, avvenuto il 14 agosto del 2018. altri 930 milioni serviranno invece alla realizzazione di opere di viabilità straordinaria pensate per decongestionare l'area portuale di Genova. Innanzitutto un lungo tunnel sottomarino, per la cui costruzione a breve sarà indetta una gara pubblica.