Al via il cashback di Autostrade per i ritardi da cantieri

di Rosanna Piturru

Una volta riconosciuta la validità della richiesta dell’utente, Autostrade per l'Italia restituirà dal 25% al 100% del pedaggio , sulla base del tempo effettivo di viaggio e sulla lunghezza del percorso effettuato. Una misura utile per conoscere in tempo reale lo stato del traffico sulle autostrade e accedere al ristoro del pedaggio per tempi di percorrenza superiori agli standard di riferimento (tempi calcolati su velocità: 100km-h per i veicoli leggeri; 70 km-h per i veicoli pesanti), per la presenza di cantieri programmati sulla rete di Aspi.