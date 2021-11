A Vulcano è allarme "tossico"

di Alessandra Rolla

Uno sgombero parziale. Secondo l'ordinanza del sindaco le aree a rischio saranno interdette di notte, dalle 23 alle 6 del mattino. Chi ha attività professionali e negozi potrà tornare di giorno nella zona rossa per lavorare. Per un mese non potranno sbarcare i turisti e l'ingresso sarà consentito solo ai pendolari.