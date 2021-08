di Angelo Mangano

E all'indomani della morte della 26enne, è incontenibile la rabbia dei parenti per quanto accaduto. I famigliari tornano a raccontare delle botte, delle minacce, degli appostamenti in auto sotto casa e davanti al suo panificio.

Per spiarla, Sciuto aveva duplicato le chiavi di casa e si intrufolava nel sottotetto per ascoltare dalla canna del camino le sue conversazioni. Aveva persino piazzato un rilevatore satellitare sotto l'auto della donna. Ma tutto questo non è bastato a tenerlo in carcere e a salvare la vita di Vanessa.