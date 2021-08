Green pass, cortei di protesta in molte città

di Ida Barone

Cori da stadio, niente mascherine, accalcati e pronti a tutto, i militanti volevano arrivare sotto casa del premier Mario Draghi. Poche centinaia di persone sono scese in piazza a Genova, Napoli, Torino. 3000 a Milano dove è stato vandalizzato un gazebo del Movimento 5 stelle. Due gli indagati per danneggiamento, manifestazione non autorizzata e attentato contro i diritti politici del cittadino.