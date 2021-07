Covid, Gimbe: "Siamo nella quarta ondata, +46% di decessi in 7 giorni"

di Valentina Trafiletti

Caltanissetta, Cagliari e Ragusa. Qui si registrano oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Un altro dato, però, preoccupa gli studiosi: gli oltre 2 milioni di over 60 senza copertura vaccinale. Mentre sono più di 3 milioni gli studenti ancora da immunizzare. Secondo l'ultimo bollettino, in Italia, i nuovi contagi arrivano a 5.696 e sale al 2,29% il tasso di positività rispetto all'1,9 del giorno prima. Calano i morti e aumentano i ricoveri. Ma procede spedita la campagna vaccinale con poco più di 67 milioni di dosi somministrate e oltre 31 milioni di cittadini che hanno completato il ciclo. Così l'obiettivo si avvicina: immunizzare almeno il 70-80% dei cittadini entro la fine di settembre. E la Commissione europea - annuncia palazzo chigi - garantisce un ulteriore milione di vaccini Pfizer ad agosto. In questo modo si dovrebbero coprire i richiami ma anche le prime dosi di chi tenta di correre ai ripari per ottenre il green pass. Infine, si apre il dibattito sulla somministrazione della terza dose. E lo conferma proprio uno studio di Pfizer secondo cui il vaccino perderebbe efficacia nel giro di sei mesi scendendo dal 96 all'84%.