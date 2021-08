Virus e campagna vaccinale: il punto

di Paola Miglio

In Lombardia l'incidenza è 10 volte più alta nella fascia 14-24 anni. Ancora oltre 5mila i nuovi contagi in una giornata. E' lento ma continuo l'aumento dei ricoveri che resta comunque sotto la soglia critica anche nelle regioni dove ci sono più letti occupati come Sicilia, Sardegna e Lazio. 16 malati in più in terapia intensiva in un giorno, in tutto sono 230 in Italia. Conto alla rovescia per l'entrata in vigore venerdì del green pass per accedere nei locali al chiuso. In sospeso la decisione di inserire l'obbligatorietà per la scuola. E' lo stesso ministro della Salute Speranza a spingere sull'obbligo dei vaccini per docenti e personale scolastico, mentre la presidenza del consiglio preferisce guardare ai dati regione per regione e nel caso fare scattare l'obbligatorietà solo dove si è sotto a una certa soglia di immunizzazioni.