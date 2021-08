Incidente al Rally: travolti e uccisi due giovani spettatori

di Davide Loreti

Secondo una prima ricostruzione, durante la gara del 41mo Rally dell'Appennino reggiano, in località Riverzana, tra i comuni di San Polo d'Enza e Canossa (direzione Borsea - castello di Canossa), su un tratto rettilineo del circuito, un equipaggio a bordo di una Peugeot 208, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, perdeva il controllo del mezzo uscendo dal circuito.