Libero "per errore", 58enne barese riprende subito a rubare

di Roberta Fiorentini

Una storia iniziata nell'ottobre 2017, quando l'uomo era stato arrestato per sequestro di persona, rapina aggravata, violenza sessuale, porto abusivo di arma bianca e furto. Panza, nel carcere leccese di Borgo San Nicola si era guadagnato la fama di detenuto modello e anche qualche permesso premio. Proprio durante un permesso, però, era tornato a Bari e aveva rapinato e violentato una 27enne nel bagno di un'associazione, sotto la minaccia di un coltellino a serramanico. Inchiodato dalla testimonianza della vittima e dalle videocamere di sorveglianza, è stato arrestato e poi condannato. Sedici anni in primo grado, ridotti a nove anni e quattro mesi in appello, e un ulteriore sconto nel processo bis. La difesa non ha impugnato la sentenza, che nel luglio del 2020 è diventata definitiva. La Procura generale di Bari, però, non ha emesso l'ordine di carcerazione: decorsi i termini di custodia, il 23 maggio Panza è tornato in libertà. Libero di circolare ma anche di delinquere, come si evince dall'ordinanza della gip Paola Angela De Santis. Stando alle indagini della Squadra mobile, in tre mesi avrebbe messo a segno rapine e furti, qualificandosi come ispettore della Polizia penitenziaria, come funzionario della Unipol Sai addetto alle convenzioni o genitore interessato alla sottoscrizione di contratti per i propri figli.