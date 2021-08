Incendi al Sud, il bilancio

di Fabio Nuccio

I loro corpi carbonizzati sono stati trovati accanto al trattore che avevano cercato di utilizzare per creare una linea tagliafuoco. Rase al suolo anche aziende agricole e le coltivazioni mentre in Aspromonte per tutta la notte decine di famiglie sono state allontanate dalle loro abitazioni che venivano minacciate dal fuoco. In sicilia, dove ancora ieri sono intervenute decine di squadre dei vigili del fuoco e di volontari, il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha proclamato lo stato di emergenza e di crisi per i prossimi sei mesi.