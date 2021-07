Agrigento, scoperti 77 "furbetti" del reddito di cittadinanza

E lo sapevano i componenti di una famiglia, mamma e figlia, che nonostante lavorassero in una pizzeria sul litorale agrigentino preferivano essere pagati in nero pur di continuare ad ottenere il contributo da parte dello stato. A Naro, un centro della provincia un imprenditore era stato addirittura malmenato da un suo operaio perché non voleva essere regolarizzato con una formale assunzione ma preferiva continuare a lavorare senza alcun contratto pur di conservare il sostegno economico. Ma erano davvero tanti i modi per cercare di truffare lo Stato: c'era chi "dimenticava" di attestare la propria posizione giuridica e chi dichiarava di avere la residenza nella provincia di Agrigento ma in realtà da anni viveva altrove. Somme dunque percepite illecitamente, oltre 750 mila euro quelle quantificate dai militari dell'arma che hanno attivato l'ufficio dell'Inps per il recupero coattivo e la revoca del sostegno.