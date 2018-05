Grande Fratello, Favoloso: “Con Nina Moric? Non è facile ricominciare, ci proverò”

Che cosa ne è stato della storia d’amore tra Nina Moric e Luigi Favoloso, dopo il “confronto/affronto” tra i due alla casa del Grande Fratello e la successiva uscita di lui dal gioco? La situazione è “aperta, vediamo cosa succede - ha spiegato l’ex gieffino a Domenica Live - Sono passati solo cinque giorni. È chiaro che io sono innamorato di lei, proverò a riconquistarla”.



Dopo la puntata di martedì 15 maggio “le ho spiegato alcune cose, alcuni atteggiamenti – ha aggiunto – E' una situazione abbastanza complicata, non è facile ricominciare dopo certe cose, ma con Nina volevo chiarire l’aspetto umano, perché la nostra è stata una storia molto importante e avevo voglia e bisogno di chiarire certi aspetti”.



Insomma, è ancora tutto da stabilire. E anche Nina Moric lancia segnali ambigui dai suoi profili social, scrivendo frasi come: “La vera follia è fare finta di essere felici e che il modo in cui ti vanno le cose sia il modo in cui devono andare per il resto della tua vita”. Nell’attesa di capire dove lo porterà il cuore, Luigi Favoloso ha voluto scusarsi per la maglietta sessista che gli è costata la squalifica dal gioco (rivolta contro Selvaggia Lucarelli, e per la quale quest’ultima ha deciso di querelarlo).



“Ho sbagliato nei tuoi confronti, Barbara, e nei confronti di tutte le donne – ha detto – Era giusto chiedere scusa, anche se per me non è facile farlo, ma questa volta so di avere torto”.