Gf15, Nina Moric incontra Luigi Favoloso: "Sono qui perché voglio difendere la mia dignità"

La quarta puntata del Grande Fratello 15 si è rivelata fin da subito ricca di colpi di scena. Dopo l'onorevole Pezzopane, a entrare nella Casa più spiata d'Italia è Nina Moric. Un incontro tanto atteso la aspetta: quello con il suo fidanzato - o ex? - Luigi Favoloso. Il concorrente viene prima chiamato in confessionale e, una volta uscito, viene freezato. Qualche secondo e si trova Nina davanti. "Sai perché sono qui? - gli dice subito la modella croata - Perché voglio difendere la mia dignità, non voglio spiattellare la mia vita privata, mentre tu eri in casa e facevi i tuoi sporchi comodi raccontando del nostro rapporto io ero fuori. Sono stata accusata di falsità. Io da 4 anni vivo un incubo giuridico (si riferisce al figlio che le è stato tolto, ndr). Sono una donna, ma soprattutto una madre e ho perso due figli. Tu hai dato il colpo finale. Ti ringrazio".



Barbara d’Urso interviene per chiedere a Nina perché parli di due figli e Favoloso spiega: "Un anno e mezzo fa abbiamo vissuto una tragedia, al quarto mese di gravidanza abbiamo perso un bambino dopo una telefonata degli assistenti sociali". Il concorrente cerca di baciare l’ex compagna che prima lo scansa e poi gli urla: "Un purosangue non fa mai a gara con i pony". Ma Luigi stupisce Nina e dichiara di voler abbandonare il gioco per seguirla.