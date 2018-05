Gf15, scritta sessista nella notte: Luigi Favoloso squalificato

Barbara d’Urso annuncia che il Grande Fratello ha deciso di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente. "Quest’anno la diretta televisiva si ferma alle 2 di notte, ma abbiamo sempre un presidio per controllare cosa accade nella casa. Alle 4 è successa una cosa gravissima: avremmo potuto non parlarne. Il patto di onestà che ho con il pubblico mi porta a decidere che questa persona debba essere squalificata".



Barbara, a questo punto, si collega con la Casa. "Luigi, durante una sua personalissima protesta col Gf a proposito delle sigarette, ha preso una maglietta bianca e con un rossetto ha fatto un’orrenda scritta sessista e ha poi indossato il capo d'abbigliamento. So che ti sei pentito ma ormai è tardi. Sei stato ripreso una prima volta per come ti sei rivolto ad Aida, una seconda per le parole usate nei confronti dell’onorevole Pezzopane. Questa cosa è ancora più grave. Vieto a chiunque di ripetere quella scritta, per me è come una bestemmia, è inconcepibile. Il Gf insieme a me ha deciso di prendere un provvedimento. Luigi sei ufficialmente squalificato dal gioco". Il pubblico in studio esulta, gli opinionisti applaudono e Aida reagisce urlando contro Favoloso: "Il cielo guarda, grazie a Dio. Sei un diavolo". Il concorrente aveva comunque deciso di abbandonare il gioco per seguire Nina.