Nuova bufera su Tavecchio, una donna lo accusa di molestie

Dopo la bufera, seguita all'eliminazione degli Azzurri nelle qualificazioni per i mondiali, su Carlo Tavecchio si abbatte un terremoto. Per l'ex presidente della Figc adesso arriva infatt i l'accusa di molestie sessuali fatta da una dirigente sportiva che sarebbe stata costretta a subire pesanti avances.

La donna ha raccontato che in un'occasione, dopo essere entrata nell'ufficio di Tavecchio per discutere di lavoro, l'ex presidente Figc avrebbe provato a toccarla: di fronte alle sue proteste, avrebbe quindi chiuso le tende per non essere visto. Non un episodio isolato, però, secondo la dirigente sportiva che parla di molestie ripetute nel tempo: alcune sarebbero avvenute anche di recente.



Una denuncia sarebbe stata sporta alla Procura della Repubblica di Roma. "Ho subito anche violenze morali e psicologiche", ha raccontato la donna sostenendo di essere in possesso di registrazioni audio e video che proverebbero le accuse.