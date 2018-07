I Subsonica ripartono dal numero "8": nuovo album e tour nel segno dell'Europa

Sono passati quattro anni dal precedente album di inediti della band composta da Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio. Il gruppo che dagli anni 90 a oggi ha rivoluzionato il suono della scena italiana, con il suo mix di elettronica, rock e melodia, ritorna con un disco manifesto e riparte dall'Europa. "Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l'Europa - spiegano -. Oggi che riavviamo i motori per l'ottavo viaggio, desideriamo ripartire, anche idealmente, da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini".



Il gruppo continua facendo l'elenco del del debito artistico nei confronti delle varie correnti musicali. "Senza il suono tecnologico e meticcio della Londra degli anni 90, senza l'elettronica tedesca, la Parigi ironica e groovosa del french funk, i colori delle street parade di Zurigo, gli inaspettati echi africani del Matongé di Bruxelles proprio nel cuore dell'Europa; senza la leggendaria Amsterdam con la storica sala del Melkveg e in questo giro anche l'Irlanda, la nostra italianità musicale oggi avrebbe molti meno elementi di confronto e di stimolo. È anche bella l'idea di ripartire, insieme dopo una lunga pausa, con il pensiero di intraprendere un viaggio vero. Non solo una bella serie di concerti".



Ecco quindi il senso di ripartire con un tour, lo "European reBoot2018", che non avrà date italiane ma, dal 4 al 19 dicembre, toccherà 9 città europee: Amsterdam, Londra (dove hanno recentemente lavorato al disco con l'ingegnere del suono Marta Salogni, astro nascente, già engineer dell'ultimo album di Bjork), Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.



LE DATE DEL TOUR

4 NL - Amsterdam, Melkweg

6 UK - Dublino, The Button Factory

9 UK - Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire

11 SWI - Zurigo, Volkhaus

12 FRA - Parigi, Trabendo

15 BEL - Bruxelles, VK

17 GER - Colonia, Kantine

18 GER - Berlino, Huxkley's

19 GER - Monaco, Muffathalle