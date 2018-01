Musica, ecco gli album che ci aspettano nel 2018

L'inizio anno dunque sarà nel segno della musica italiana. Non solo i nuovi album di Cosmo e della Michielin, ma anche il ritorno di Emma , anticipato dal singolo "L'isola", che lascia intuire per questo nuovo disco una direzione diversa dalle precedenti. Sempre sul fronte italiano sono attesi i ritorni di due esponenti della scena rap tra i più amati dai ragazzi: Sfera Ebbasta e Nitro . Se fin qui siamo nel campo delle uscite certe, poi ci sono quelle probabili, che riguardano alcuni big. Eros Ramazzotti e Laura Pausini dovrebbero uscire con un nuovo album verso la fine dell'anno, mentre anche Elisa , fresca di cambio di casa discografica, dovrebbe aver ultimato la fase di scrittura dei nuovi pezzi. Dopo un anno in cui tutti i componenti si sono dedicati a progetti solisti, è atteso anche un nuovo lavoro dei Subsonica . Il gruppo di Samuel, Boosta e Max Casacci ha postato una foto a settembre la cui didascalia era "dove eravamo rimasti?".

Tra i nomi di un certo peso della scena internazionale nel 2018 tra i primi a tornare ci saranno i Franz Ferdinand, il cui nuovo lavoro, il primo senza il chitarrista Nick McCarthy, uscirà il 9 febbraio. Ancora da definire la data invece del nuovo Artic Monkeys. Questo potrebbe essere anche l'anno buono per un nuovo album dei Tool. Il gruppo di Maynard Keenan non pubblica nulla dal 2006, ma in Rete sono state disseminate alcune tracce che fanno pensare che il silenzio stia per finire.



Anche per i Muse di certezze ce ne sono poche. La band ha postato una foto insieme al produttore Rich Costey ma le certezze sull'uscita del nuovo album sono davvero poche. A marzo arriverà il nuovo disco di Moby, tra hip hop e impegno politico. Mentre i Prodigy sono al lavoro per dare un seguito al loro ultimo album, del 2015.



E poi ci sono le Spice Girls. Dopo tanti tira e molla questo dovrebbe essere l'anno buono per la reunion: un tour e probabilmente anche un album celebrativo. Sarà di nuovo tempo di girl power?