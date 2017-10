Subsonica, dopo i progetti solisti è in arrivo l'ottavo album?

18 settembre 2017 18:43 Subsonica, dopo i progetti solisti è in arrivo lʼottavo album? Samuel e compagni hanno pubblicato sui social alcuni scatti con band al completo, insieme a un hashtag che ha fatto sobbalzare i fan

Dopo i progetti solisti dei cinque componenti del gruppo, stando ad alcuni indizi social i Subsonica si sono riuniti per lavorare all'ottavo album. Oltre ad alcuni scatti che vedono Samuel e compagni insieme seduti intorno a un tavolo, l'hashtag lanciato dalla band (#subsonica8) fa presupporre un imminente ritorno sulle scene con un nuovo disco, dopo il loro settimo (e per ora ultimo) lavoro, "Una nave in una foresta" (2014).

Il 2017 è stato un vero e proprio anno di pausa per i Subsonica: Samuel, il cantante, a febbraio 2017 ha pubblicato il suo primo album "Il codice della bellezza", e nello stesso mese ha anche partecipato al Festival di Sanremo con il brano "Vedrai", classificandosi decimo; il tastierista Boosta, invece, oltre all'impegno nel programma "Amici", ha esordito a ottobre 2016 come solista con il suo disco "La stanza intelligente".



Per quanto riguarda gli altri componenti dei Subsonica, se il bassista Luca Vicini - detto Vicio - si è dilettato in studio come producer, il chitarrista Max Casacci e il batterista Enrico Matta, noto come Ninja, hanno invece fondato il duo di musica elettronica sperimentale Demonology HiFi, partecipando - tra gli altri live - anche all'Home Festival di Treviso.

Anche se era noto che la pausa presa dai Subsonica fosse temporanea e non definitiva, non era chiara la durata effettiva di questo allontanamento pianificato. Il 18 settembre, tuttavia, con alcune foto condivide dai profili Instagram di Samuel, Boosta, Vicio e Max Casacci, la band ha di fatto annunciato la sua reunion, e quel #subsonica8 ha fatto sobbalzare i fan. Molti gli utenti entusiasti ("Ottavo album? Ne sento già l'odore"), e c'è anche chi chiede già le date dei prossimi live.

A confermare il loro ritorno per realizzare un nuovo disco sono anche le didascalie di Samuel, Vicio e Max Casacci a corredo delle foto da loro pubblicate su Instagram. Se il chitarrista si limita a un "Bad boys" per sottolineare la reunion, il cantante scrive "Back home" ("Di nuovo a casa"), mentre il bassista è decisamente più esplicito: "Direi che stiamo tornando".

Ecco alcuni degli scatti postati da Samuel, Max Casacci, Vicio e Boosta sui rispettivi profili Instagram, che ufficializzano il ritorno dei Subsonica. Oltre alle foto, compare l'hashtag #subsonica8, che fa presagire al loro nuovo (e ottavo) disco. E i fan cominciano a sognare...

Samuel al secret show di recupero dell'Home Festival - Lo scorso 15 settembre, Samuel ha anche recuperato il concerto previsto il primo settembre all'Home Festival di Treviso, annullato per il forte maltempo che aveva colpito quel giorno la città veneta. Come aveva specificato il fondatore della kermesse musicale Amedeo Lombardi ("Recupereremo la data con un secret show"), all'Home Rock Bar è andata in scena la performance di uno degli artisti che doveva esibirsi nella seconda (e sfortunata) data del Festival. La scelta è dunque ricaduta sul frontman dei Subsonica, che ha illuminato la serata con i brani del suo album solista "Il codice della bellezza".