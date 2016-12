Morto Francesco Di Giacomo, voce del Banco del Mutuo Soccorso

23:12 - Francesco Di Giacomo, la voce solista del gruppo Banco del Mutuo Soccorso, è morto in un incidente stradale. Aveva 67 anni. L'incidente, è avvenuto a Zagarolo: Di Giacomo era alla guida della sua auto e secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito da un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo facendogli invadere l'altra corsia fino a schiantarsi contro una Rover che proveniva in senso contrario.

L'incidente, riporta ilmessaggero.it. è avvenuto in via Valle del formale, all'altezza del centro sportivo. Tutto è successo intorno alle 18 Alla guida dell'altra auto un uomo che miracolosamente non avrebbe riportato gravi ferite. Di Giacomo, che viaggiava da solo, è morto durante il trasporto all'ospedale di Palestrina.



Fondato nel 1969 il Banco del Mutuo Soccorso, è tuttora in attività. Insieme alla Premiata Forneria Marconi, gli Area e a Le Orme è considerato l'esempio più rappresentativo e noto, anche all'estero, di rock progressivo italiano.



Il 1972 vede l'album d'esordio Banco Mutuo Soccorso e il concept Darwin, con il tema dell'evoluzione della specie. Questi due lavori, considerati i più significativi, hanno marchiato la produzione artistica del Banco, fatta di una contaminazione tra il prog-rock inglese, le sonorità mediterranee e la tradizione del melodramma italico. Con la timbrica inconfondibile della voce di Di Giacomo a fare da collante.



Dal 1971 al 1997 la band ha prodotto 18 album, a cui è seguito nel 2004 No palco, un live per celebrare il trentennale, a cui hanno partecipato ospiti del calibro di Mauro Pagani, Federico Zampaglione, Eugenio Finardi e Angelo Branduardi.



Francesco Di Giacomo, voce da tenore, fisico grande era nato a Siniscola, in provincia di Nuoro, nel 1947, insieme al fratello di Vittorio, Gianni, al chitarrista Marcello Todaro,al bassista Renato D'Angelo e al batterista Pierluigi Calderoni aveva fondato il Banco del Mutuo Soccorso. La sua voce era il timbro delle canzoni del Banco, spesso anche con i suoi testi. La notizia della scomparsa di Francesco Di Giacomo e' arrivata naturalmente anche al Festival di Sanremo. Alla fine dell'esibizione di Noemi, Fabio Fazio ha dato la notizia, e tutto il pubblico si è alzato in piedi.