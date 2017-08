"Terminator", James Cameron pensa a una nuova trilogia

James Cameron vuole rilanciare la saga di Terminator . In un'intervista rilasciata a News.com.au, il regista di "Avatar" ha confermato che non si tratterà di un solo film, ma di un’intera trilogia: "Viviamo in una realtà sorvegliata da droni e da intelligenze artificiali sempre più evolute. Attualmente l’idea è quella di realizzare tre nuovi film per reinventare totalmente la saga". Sarà ancora coinvolto l'indistruttibile Arnold Schwarzenegger ?

Il regista ha spiegato: "La vera domanda è: il franchise ha fatto il suo tempo, oppure può essere rilanciato? Può ancora avere senso questo soggetto in un mondo reale in cui ormai ci sono molta più fantascienza e tecnologia di quanta ne avevamo vista nei primi due capitoli? Viviamo in una realtà sorvegliata da droni e da intelligenze artificiali sempre più evolute. Attualmente sto discutendo con David Allison, che detiene i diritti del franchise a livello mondiale, mentre i diritti per gli Usa torneranno in mio possesso tra circa un anno e mezzo, e insieme stiamo cerando di capire cosa poter fare".



Cameron non ha parlato dei contenuti del primo film. L'unica cosa che si sa fino ad ora è il coinvolgimento del regista Tim Miller, già dietro alla macchina da presa di "Deadpool".