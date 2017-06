Arnold Schwarzenegger, 1,5 milioni di sterline per una pubblicità finanziaria tv in Gb

Arnold Schwarzenegger è stato pagato 1,5 milioni di sterline per prestare la sua voce a uno spot tv in Gran Bretagna per la campagna pubblicitaria per PPI, prodotto assicurativo studiato dalle banche per coprire i debiti contratti dai risparmiatori. La somma colossale è stata sborsata da banche e società finanziarie sulle quali sono piovute pesanti critiche per la scelta di sperperare denaro invece di aiutare chi ha contratto i debiti.