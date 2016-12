Terremoto, Vasco Errani verso la nomina a commissario straordinario per la ricostruzione

Il diretto interessato non ha commentato l'ipotesi. Il suo nome sarebbe stato fatto proprio per l'esperienza maturata come commissario per il sisma dell'Emilia 2012, dove lui fin da subito si spese per riedificare senza costruire New Town e mantenendo nei loro luoghi le comunità. Un modello che tra l'altro si è rivelato positivo: se infatti ancora molto resta da fare nelle zone colpite - soprattutto sul fronte della ricostruzione di centri storici e beni culturali - oltre la metà dei comuni colpiti ha completato o sta completando la ricostruzione di edifici privati e commerciali.



Errani, di recente assolto dall'accusa che portò alle sue dimissioni da Presidente della Regione, viene considerato valente amministratore ma anche uomo capace di far dialogare le varie anime del Pd. Renzi ha sempre avuto parole di stima nei suoi confronti. Lui, dal canto suo, non ha mai nascosto la sua disponibilità a dare un mano.