Sisma, Vasco Errani Commissario per il post-terremoto A Tgcom24 dice: "Stiamo facendo un ottimo lavoro"

"Vasco Errani - si legge in una nota di palazzo Chigi - ha alle spalle un'esperienza maturata quale Commissario delegato per l`attuazione degli interventi sui territori emiliani colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012: un compito non facile che ha assolto con sensibilità, esperienza e grande correttezza". Il nuovo Commissario straordinario per il post-terremoto dovrà riferire direttamente al premier Matteo Renzi e gestirà il coordinamento con le amministrazioni statali, in raccordo con le Regioni e con i sindaci, nonché in stretto contatto con l'Autorità nazionale anticorruzione.



Errani: identità del territorio e assistenza ai cittadini - "La nostra priorità è l'identità del territorio garantendo piena assistenza ai cittadini". Sono le prime mosse indicate dal commissario per l'emergenza, Vasco Errani, dopo l'incontro con il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi. "L'obiettivo è di ridefinire gli interessi della comunità: economia, commercio, relazioni sociali e scuole".