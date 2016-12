24 gennaio 2014 Maria di Trapani, la 38enne siciliana un po' trash che conquista il web È apparsa su internet con l'intento di trovare un uomo, ma in attesa di trovare il grande amore, è esplosa come fenomeno mediatico di GIULIANA GRIMALDI Tweet google 0 Invia ad un amico

16:18 - È la regina incontrastata della "bummolata" (parola dialettale siciliana che vuol dire "frase pronunciata nel vaso a bummulu, quindi incomprensibile e assurda"), ed è il nuovo personaggio cult partorito dalla Rete. I suoi video registrano numeri record, con punte anche di mezzo milione di visualizzazioni. E pazienza se lei parla una lingua inventata, ha l'aria al limite del naïf e un look non certo da contessa. Stiamo parlando di Maria di Trapani, la 38enne lanciata dal programma di Alberto Lipari “Stranuamuri Sicilianu” e approdata sul web con un semplice intento: trovare un uomo che mettesse fine alla sua solitudine.



Se, però, il principe azzurro non si è ancora fatto avanti visto che dichiara di essere vergine e di non aver mai baciato nessuno, ormai sta più davanti alla telecamera che ai fornelli: dispensa semplici consigli su come dimagrire dopo le abbuffate festive, legge le carte e fa previsioni sul futuro, improvvisa una sfilata di moda "personalizzata", fa la pasta in casa e si racconta senza freni.



Ingenua e spontanea, spopola su YouTube e Facebook e non è intenzionata a fermarsi. Ha già raggiunto le vette radiofoniche con diverse partecipazioni a Radio Deejay e fa il "personaggio" nelle discoteche del trapanese.



In attesa di trovare un uomo "travagghinu" (lavoratore) che la ami per quello che è e la porti all'altare, fa divertire gli affezionati del suo network. Qualcuno la biasima e molti la prendono in giro? Pazienza, Maria non si cura di loro perché lei è una ragazza "vera" che merita i 15 minuti di celebrità che internet non nega a nessuno. E se persino il Papa sostiene che il web sia un dono di Dio, dopo l'emergere di un tale fenomeno, almeno il dubbio che Francesco per una volta si sbagli viene, eccome.