Banca Etruria, dichiarata l'insolvenza Procura verso inchiesta per bancarotta

La decisione apre la strada all'apertura, da parte del procuratore Roberto Rossi, del quinto fascicolo su banca Etruria, nel quale questa volta potrebbe essere ipotizzato il reato di bancarotta fraudolenta nei confronti degli ex amministratori. Sul registro degli indagati, in questo caso, potrebbero finire Rosi ma anche i due ex vicepresidenti, Alfredo Berni e Pierluigi Boschi (padre del ministro Maria Elena).



L'avvocato Michele Desario, difensore di Lorenzo Rosi, da parte sua ha fatto sapere che aspetta di leggere il provvedimento, ma che appare scontato il ricorso da parte della difesa alla corte d'Appello di Firenze.