Le strategie per smettere di rimandare

DOMANI – La mail a cui proprio non sai come rispondere, quel progetto che vorresti analizzare nel dettaglio, la bolletta di cui hai perso i codici: quanto è facile rimandare! Su un foglio di carta scrivi tutte le occasioni in cui ti capita più di frequente di posticipare. Evidenziare le cause ti aiuterà a riflettere su ciò che nasconde un comportamento in apparenza superficiale.



LE CAUSE – Spesso rimandiamo a domani i piccoli fastidi, le noie burocratiche o, per assurdo, proprio le cose a cui teniamo. Se il tuo problema è con le piccole incombenze della vita quotidiana ricorda che posticipare non servirà a risolvere il problema, anzi di frequente più si rimanda il problema maggiore sarà l'ansia accumulata.



IL NEMICO – Combatti contro il perfezionismo. Scrivere il cv perfetto non servirà granché se la risposta avviene a distanza di mesi. Il tempismo in certi casi vale di più, ecco perché risulta decisamente più strategico fare ciò che ti sta aspettando... senza perdere tempo. Il risultato forse non sarà perfetto, ma avrai agito al momento giusto: adesso.



SEMPLIFICA – Una strategia utile sul lavoro (e nella vita!) è fare immediatamente ciò che richiede meno di quindici minuti per essere portato a termine. La regola è estremamente semplice, ma può costituire la chiave per un autentico cambiamento. Risolvere subito il problema ti permetterà di non pensarci più, risparmiando energie e tempo in futuro.



CAMBIA – La tendenza a procrastinare ha a che fare con la pigrizia? Non sempre. In molti casi accade di fare scelte dettate soprattutto dal senso del dovere, salvo poi sentirsi schiacciati dalla responsabilità. Liberati dall'aspettativa, sentirai un'incredibile leggerezza. Di fronte a un compito impegnativo o quando senti che stai per rimandare di nuovo scrivi su un foglio tutte le tue paure. Vedere i propri timori e le ansie nero su bianco ti permetterà di prendere contatto con le tue emozioni e superare le difficoltà. Quando affrontiamo subito che ci sta a cuore, impariamo a liberare la mente e salvare energie preziose, risparmiando tempo e inutile stanchezza.