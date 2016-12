Non riesci mai a portare a termine i tuoi obiettivi? Scopri dove sbagli

L' errore più frequente? Continuiamo a giustificarci e così facendo spostiamo l'attenzione e non affrontiamo i problemi reali . Il rischio è di perseverare nelle abitudini che ci fanno male senza trovare il coraggio necessario per cambiare . Prendi in mano la tua vita e accetta la responsabilità di fare ciò che può renderti più felice. Ecco come focalizzare i tuoi obiettivi … e raggiungerli!

IL VERO MOTIVO – Vuoi perdere qualche chilo o fare più attività fisica? Costruisci una mappa mentale: Matteo Salvo, che sul tema ha scritto 'Metti il Turbo alla Tua Mente con le Mappe Mentali', spiega che dire a noi stessi - Voglio fare sport - quasi sempre risulta inefficace. Prendi un foglio di carta, usa i colori e i disegni per fare chiarezza nella tue motivazioni. Crea una mappa delle possibilità che hai a disposizione per raggiungere i tuoi obiettivi. Attraverso il disegno si lavora con una comunicazione più empatica e incisiva rispetto alle parole. Inoltre, focalizzare le tue reali esigenze ti aiuterà a raggiungere ciò che realmente desideri.



LE TUE RESISTENZE – Che cosa ti impedisce di fare ciò che vorresti? Per esempio, nel caso dello sport alcune motivazioni possono essere legate alla mancanza di tempo. Trova alternative valide tenendo conto del tuo stile di vita. Se sei molto impegnata durante la giornata oppure il lavoro ti porta lontana anziché riprometterti di cambiare abitudini può risultare più efficace trovare soluzioni adatte a te, per esempio un video che ti aiuti a eseguire esercizi a corpo libero (online ne trovi tanti di grande efficacia), oppure uscire a correre: facile, economico e valido a qualsiasi ora.



IL VALORE DELL'IMPEGNO – Te lo proponi ciclicamente, eppure ogni volta trovi sempre un valido motivo per rimandare… e così finisci per continuare la solita vita sedentaria! Non basta dirlo, è l'azione che conta: impara a prenderti sul serio quando ti impegni con te stessa. Usa il calendario o l'agenda sul tuo smartphone per trovare momenti liberi, all'interno della giornata, da dedicare a ciò che desideri.



PUNTA SUL PIACERE – Stare a dieta ti deprime? Dipende. Quando focalizzi la tua attenzione sui risultati positivi l'impegno e il sacrificio diventano più piacevoli perché sono funzionali al risultato. Se tieni un diario alimentare annota quanto ti senti più leggera e scattante, farà bene alla tua autostima. Se spalmare la crema ti annoia ma la tua pelle è sempre secca, è il momento di trovare una soluzione tagliata sulle tue esigenze. Per esempio, massaggiarti sotto la doccia con un olio vegetale e farina d'avena potrebbe risultare molto più piacevole.



GLI SGARRI – Le tentazioni? Sì, ma… ogni tanto. Quando i tuoi sgarri sono continui non è perché ogni giorno è speciale, ma si tratta di un semplice gioco della mente con cui stai continuando a giustificare te stessa. Analizza i tuoi bisogni. Punta verso ciò che aumenta il tuo entusiasmo e il piacere. Sii pronta a fare fatica e sorridi a te stessa, evidenziando i risultati positivi. Ricorda che il vero anticellulite non è una crema, ma il movimento.