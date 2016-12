L'importanza dei desideri per realizzare gli obiettivi

I TUOI SOGNI – Sognare costituisce una risorsa creativa perché aumenta la nostra capacità di trovare soluzioni differenti, stimola la fantasia, accende l'entusiasmo. Quali erano i tuoi sogni più grandi durante l'infanzia? Prova a ricordarli. Probabilmente oltre a sognare di diventare archeologo o astronauta, avevi immagini ben precise anche di questioni più vicine al mondo dell'emozione, per esempio la tua casa immaginaria, il tipo di persona e famiglia che avresti voluto realizzare, gli animali da compagnia, i progetti creativi come una casa sull'albero o il viaggio fino a Capo Nord. Prenditi un attimo di calma per rievocare i tuoi sogni di bambino.



IL CUORE NON MENTE – Non si tratta di mettersi a realizzare oggi le fantasticherie e i sogni dell'infanzia, ma semplicemente di prendere contatto con una parte profonda del tuo mondo interiore. Ciò che da bambini si desidera con autenticità riesce a dare informazioni importanti sui bisogni e le ispirazioni in grado di aumentare la felicità quotidiana. Crea un posto dentro di te dove conservare e accarezzare i tuoi sogni, del passato e del presente.



ACCENDI L'ENTUSIASMO – I desideri aumentano la nostra forza vitale, perché infondono coraggio e speranza, aiutano a vivere le cose con più ottimismo e voglia di fare. Impara a riconoscere ciò che consideri un sogno bello solo da immaginare rispetto a ciò che, invece, senti come realizzabile nel tuo quotidiano: punta su quest'ultimo per trasformare la tua vita. Coccolarsi fantasticando a occhi aperti a volte fa bene allo spirito, ma ben diverso è imparare a tradurre un sogno in termini concreti.



LO SPUNTO GIUSTO – Quali sono i tuoi desideri per il futuro? Scrivi di getto quello che ti viene in mente utilizzando tanti post it da appendere intorno a te, in giro per casa. La voce della tua interiorità ti ricorderà le reali necessità che hai bisogno di soddisfare per stare bene. Concentrati su ciò che dipende da te. Vincere alla lotteria è i sogno di molti, tuttavia non puoi fare assolutamente nulla per realizzarlo, a parte spendere cifre ingenti (e inutili) nel tentativo di beccare l'occasione vincente.



PUNTA SUI DESIDERI – Punta sui desideri che lasciano spazio alla tua libertà d'azione e ti permettono di agire. Anche il progetto più impossibile può diventare realtà: succede nella misura in cui riusciamo a coglierne gli stimoli in grado di essere tradotti sul piano pratico. Impara a tradurre i tuoi desideri in un obiettivo capace di accendere l'entusiasmo. Il cuore e l'istinto ti porteranno verso ciò che smuove i tuoi veri interessi, perché le scelte migliori non sono solo una questione di testa, tutt'altro. La passione autentica trasforma gli ostacoli in una sfida che ci permette di crescere e acquistare più esperienza, superando lacrime e difficoltà con forza e tenacia.