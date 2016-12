Combattere la pigrizia in famiglia

Auto? No, grazie - Perché la famiglia non si impigrisca, è necessario che gli adulti diano il buon esempio ai piccoli di casa. Infatti, se si utilizza l'auto per ogni piccola commissione o per portare i bambini a scuola, è facile che l'auto venga percepita come unico mezzo di spostamento possibile. Invece, è bene che i bambini imparino a spostarsi camminando, pedalando o andando in monopattino. I primi a farlo, però, devono essere i genitori. Per abituarsi a questa nuova routine "dinamica", si può iniziare un passo alla volta. Un'idea? Riservare all'auto un solo giorno alla settimana. Si risparmierà molto in benzina e stress, guadagnando altrettanto in salute e buonumore.



Le scale se l'ascensore è occupato - Anche fare le scale è un ottimo allenamento ed è una forma di prevenzione vera e propria. Ma, complice l'ascensore, è difficile che in famiglia qualcuno scelga di fare le scale, soprattutto se si abita a un piano alto. Per abituarsi a muoversi di più, si può fare questo gioco: una volta superato il portone d'ingresso, se l'ascensore è occupato non si aspetta e si prendono le scale. O, ancora, organizzando gare tra chi prende l'ascensore e chi va a piedi... Insolitamente, i bambini preferiranno fare le scale.



Tante corse al parco con l'amico a quattro zampe - Con un cane in famiglia, è difficile restare pigri. Infatti, l'amico a quattro zampe ha bisogno di uscire almeno 2-3 volte al giorno. Meglio ancora se si decide di regalargli una bella e lunga corsa al parco ogni giorno. Per conciliare questa bellissima routine con gli impegni familiari, si può fare a turno e optare ogni giorno per un percorso diverso. L'importante è che sia nel verde e che non si tratti di una pausa breve, per far divertire a dovere l'amico di casa e per far muovere tutta la famiglia. Pigroni incalliti compresi.



Gite fuori porta - Anche il weekend può diventare l'occasione ideale per vincere la pigrizia in famiglia e imparare ad avere abitudini più sane. Per esempio, evitando di trascorrere il fine settimana davanti alla tv o sul divano a crogiolarsi tra tablet e noia. Molto meglio organizzare gite, a piedi o in bicicletta, che seguano itinerari non troppo lontani da casa, ma divertenti e stimolanti. Dalle montagne, al lago e, per i più fortunati, al mare, le possibilità di percorsi in movimento sono davvero infinite. E alla portata di tutte le tasche: per esempio, si può arrivare a destinazione in treno con tariffe agevolate per le famiglie (portando con sé la bicicletta) e preparare pranzi e spuntini al sacco.