Quattro idee per un weekend diverso dal solito in famiglia

07:00 - Già dal venerdì mattina l'umore è diverso: in te c'è più entusiasmo e il tuo viso ha un'espressione distesa. Il weekend è un'oasi di libertà e condivisione familiare, in una settimana spesso costellata da troppi impegni e incastri. Ma perché non trascorrerlo in un modo differente, lontano dalle solite mete? Con un corso di cucina per tutta la famiglia, una gita in barca a vela, al planetario per vedere le stelle o con un singolare battesimo a cavallo...

Cuciniamo insieme - Manipolare, impastare e creare sono attività che fanno bene all'anima e al corpo, a qualsiasi età. Da piccoli, esercitare la manualità stimola le capacità sensoriali e dà modo a energia e fantasia di esprimersi positivamente. Da adulti, invece, sperimentare in cucina è un modo magnifico per rilassarsi, combattere la depressione e staccare da ogni tipo di preoccupazione o assillo (che siano essi di ordine lavorativo o sentimentale). Sono sempre di più i corsi di cucina dedicati a intere famiglie, organizzati da cooperative e onlus oppure da laboratori di pasticceria (anche molto famosi) e da ristoranti. Sarà bello condividere ingredienti e idee, assaporando poi insieme il risultato delle proprie creazioni. E chissà che qualcuno non scopra una vera e propria vocazione da chef.



Navigare, anche per principianti - Sono pochi i bambini che di fronte all'immagine di una barca a vela storcono il naso. Lo stesso discorso vale, di solito, per gli adulti. Requisiti indispensabili per questo tipo di weekend: amare l'acqua e l'avventura, oltre a sentire il desiderio di abbandonare i "soliti porti sicuri". Per trascorrere un fine settimana in barca a vela, in coppia o in famiglia, non è necessario possedere un mezzo proprio. Infatti, sarà sufficiente contattare un'associazione nautica per informarsi sui vari corsi di vela dedicati ad adulti e bambini. In questo caso, il web può diventare una preziosa risorsa: i social network abbondano di eventi di questo tipo, con relativi contatti e dettagli.



Tutti a cavallo - L'equitazione è più che uno sport, tanto che l'ippoterapia riveste un ruolo chiave nella riabilitazione psichica e fisica di bambini e adulti affetti da diverse tipologie di disturbi o, semplicemente, desiderosi di riprendersi rapidamente dopo traumi o incidenti. Andare a cavallo è entrare in contatto sia con l'animale e i suoi ritmi sia con l'ambiente circostante. Si tratta, appunto, di trovare l'equilibrio dentro e fuori di sé e di arrivare a esprimere in modo concreto la propria voglia di libertà. I centri di equitazione, appena fuori dalla città oppure in campagna, organizzano appassionanti full immersion per imparare l'arte dell'equitazione e, per i bambini, vengono celebrati i "battesimi della sella" con rilascio dei relativi attestati.



Planetario ed escursioni sotto le stelle - Le conferenze al planetario (che si tengono periodicamente in molte città d'Italia) risultano ancora poco conosciute ma sono un vero polo attrattivo per grandi e piccini. Di solito si tratta di eventi gratuiti, o comunque accessibili, a cui però è necessario iscriversi con un certo anticipo. Divisi per fasce d'età (di norma si parte dai 5 anni dei bambini), gli eventi sono organizzati e tenuti da esperti che trascinano tutta la famiglia in un viaggio virtuale attraverso le costellazioni. Nel buio, si potranno ammirare le stelle e sembrerà davvero di essere immersi in un luogo senza tempo e senza limiti. Romantico per gli innamorati ed emozionante per i bambini.