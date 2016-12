Sport invernali all'aperto per tutta la famiglia

Pattinaggio sul ghiaccio, in città - Fino a qualche anno fa, le piste di pattinaggio erano quasi un'esclusiva delle località montane in inverno. Al massimo, infatti, si potevano trovare piste per pattinare al chiuso nei centri urbani. Oggi, invece, le piste da pattinaggio all'aperto sono protagoniste anche nelle piccole e grandi città. In mezzo ai parchi, nelle piazze e, addirittura, itineranti per le vie del centro. Il pattinaggio su ghiaccio è uno di quegli sport che si possono praticare tutti insieme, grandi e piccini. Ormai queste strutture mettono a disposizione i pattini a noleggio per tutta la famiglia, ma non solo. Spesso, sono presenti anche istruttori che offrono gratuitamente un supporto ai genitori e ai bimbi più piccoli. Così come non sono rari speciali supporti per chi si cimenta per la prima volta con i volteggi sul ghiaccio e per coloro che si rimettono sui pattini dopo anni di latitanza. Molto importante è vestire i bambini con pantaloni e guanti termici. E non dimenticare ginocchiere, gomitiere e caschetti (quelli per lo sci andranno benissimo).



Ciaspolare nella neve - Le passeggiate con le ciaspole sono un'ottima alternativa allo sci per le famiglie. Infatti, si tratta di un'attività piuttosto sicura e divertente, benché un po' faticosa. Ma chi ha bimbi piccoli potrà praticarla ugualmente utilizzando gli appositi zaini portabebé da montagna. Le ciaspole permettono di camminare tra paesaggi incantati, immersi nella neve alta e fresca. È consigliabile seguire gli appositi percorsi indicati dalle guide turistiche e adatti alla famiglia con bambini. Meglio evitare, infatti, di avventurarsi per sentieri poco battuti con il rischio di perdersi o, ancora peggio, di trovarsi in situazioni di pericolo.



Escursioni in bicicletta - Le due ruote non sono un'attività esclusivamente primaverile o estiva. Infatti, in bicicletta si può andare in qualsiasi stagione dell'anno. E ciò vale anche per i bambini, persino per quelli molto piccoli ma che già utilizzano il mezzo. Molto importante è vestirsi adeguatamente, a "cipolla" e con indumenti impermeabili, antivento ma traspiranti. Da non dimenticare mai: i guanti. Per godersi una pedalata tutti insieme in inverno, è bene programmare in anticipo l'itinerario scegliendo i percorsi ciclabili più sicuri e soprattutto meno interrotti. Perfette le piste lungo fiumi e canali, così come le escursioni attraverso parchi naturali e faunistici.



Sci per tutta la famiglia - Lo sport principe dell'inverno, però, resta lo sci. Di fondo o da discesa, lo sci è comunque uno sport non sempre praticabile. Tra le sue "pecche" troviamo sicuramente i costi elevati di attrezzature e piste. Soprattutto se questi ultimi si devono moltiplicare per tutti i membri di una famiglia mediamente numerosa. È anche vero, però, che scarponi e sci possono essere noleggiati in loco e che molte località sciistiche offrono pacchetti famiglia abbastanza vantaggiosi. Sugli sci, però, non si improvvisa: il rischio è di farsi davvero molto male. Dunque, è necessario investire anche in lezioni di sci collettive o individuali, per imparare almeno i movimenti base di questo sport. Fondamentali anche le norme di sicurezza: bambini sempre con il casco e con un adulto vicino. Infine, è bene limitare le discese a piste di difficoltà proporzionale al proprio grado di preparazione e alla propria età.