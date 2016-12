Ti piace sciare? Inizia ad allenarti in palestra

Sciare inoltre può aiutare a migliorare il proprio senso dell'equilibrio: stare sugli sci, infatti, non prevede un contatto diretto con il suolo, poiché si devono indossare gli scarponi e gli sci, che creano una distanza significativa tra il piede e il manto di neve. Questo sport, quindi, favorisce una corretta distribuzione del peso corporeo e una migliore padronanza del proprio corpo.



Quando si scia, le articolazioni delle ginocchia sono molto sollecitate rischiando di incorrere in infortuni. Fortunatamente un buon allenamento muscolare tutela da rischi del genere.

Prima di lanciarsi sulle piste, infatti, è consigliabile svolgere un po' di ginnastica presciistica, cominciando già nei 2-3 mesi precedenti i weekend in montagna. Soprattutto se tutto l'anno si segue uno stile di vita piuttosto sedentario. In particolare, è bene allenare in palestra in sala pesi queste fasce muscolari:



Le gambe

I muscoli degli arti inferiori costituiscono la parte del corpo che è maggiormente sollecitata mentre si scia, perché deve sostenere il peso del corpo. A essere chiamate in causa sono praticamente tutte le fasce muscolari della zona inferiore del corpo che, sciando, beneficiano di una notevole tonificazione. Gli esercizi presciistici migliori sono gli squat (piegamenti sulle gambe divaricate e unite), gli affondi laterali e in avanti e gli stacchi a gambe tese (piegamenti del busto in avanti con l'ausilio di un bilanciere). Perfette anche le macchine che tonificano i quadricipiti e i bicipiti femorali, gli adduttori e gli abduttori, rispettivamente i muscoli che servono ad aprire e chiudere le gambe.



Le braccia

Braccia e avambracci sono impegnati sia per tenere sollevato il bastoncino sia per puntarlo. In questo modo, oltre a quelli degli arti superiori, lavorano sia i muscoli del collo sia quelli delle spalle. Ti preparerai allo sci se esegui regolarmente delle flessioni che ti aiutano a potenziare i tricipiti e i pettorali. Ottimi inoltre tutti i sollevamenti dei pesi che allenano i bicipiti.



Gli addominali

I muscoli dell'addome vengono impiegati per tenere la corretta postura sugli sci; a essere sollecitati sono in particolare gli addominali obliqui, che lavorano durante i cambi di direzione, quando il busto deve ruotare per affrontare le curve.

Per essere pronte ad inforcare gli sci, vanno bene tutti i tipi di addominali, in particolare quelli "incrociati", cioè quelli che si svolgono ruotando il busto per avvicinare il gomito destro alla gamba sinistra e viceversa, in modo alternato. Sono quelli che allenano maggiormente gli addominali obliqui.



I dorsali

Come avviene per gli addominali, anche questi muscoli concorrono a mantenere la postura eretta e lavorano soprattutto quando si deve curvare, una manovra per la quale è necessario il tronco così da tenere la migliore traiettoria. Ai fini sciistici è essenziale allungare il dorso. Il modo migliore è fare questo esercizio: partire con il busto piegato in avanti, e stendersi per tornare in posizione eretta. Il movimento deve essere lento e controllato.